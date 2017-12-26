مصر.. إعدام 15 إرهابيا نفذوا عمليات ضد الجيش والشرطة

نفذت السلطات المصرية، فجر اليوم الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 15 إرهابياً ينتمون لتنظيمات متطرفة، وصدرت ضدهم الأحكام لتورطهم في عمليات عنف وإرهاب ضد قوات وعناصر الجيش والشرطة.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في 15 إرهابياً في سجني برج العرب ووادي النطرون، حيث أعدم 11 إرهابياً داخل سجن برج العرب و4 إرهابين في سجن وادي النطرون.

وقالت إنه من المقرر استدعاء أسر الإرهابيين لتسلم جثامينهم وإنهاء إجراءات دفنهم.

من جانب آخر ذكر مصدر قضائي أن المتهمين أدينوا في عمليات عنف وإرهاب في سيناء وحوكموا بمحكمة الإسماعيلية العسكرية في القضية رقم 411-3013 شمال سيناء، وصدر ضدهم حكم بالإعدام.

وقال إن المتهمين طعنوا على الحكم قبل شهرين، ولكن تم رفض الطعن في 13 نوفمبر الماضي. وأضاف أن أسماء المتهمين هي:

ـ أحمد عزمي حسن محمد عبده

ـ عبدالرحمن سلامه سالم سلامة أبو عيطه

ـ علاء كامل سليم سلامة

ـ مسعد حمدان سالم سلامة

-حليم عواد سليمان

ـ ابراهيم سالم حماد محمد السماعنة

ـ اسماعيل عبدالله حمدان فيشاوي

ـ حسن سلامة جمعه مسلم

ـ دهب عواد سليمان

ـ يوسف عياد سليمان عواد

ـ محمد عايش غنام

ـ سلامة صابر سليم سلامة

ـ فؤاد سلامة جمعة

ـ محمد سلامة طلال سليمان

ـ أحمد سلامة طلال سليمان