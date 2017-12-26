مصر.. الجيش يؤمن الكنائس واحتفالات عيد الميلاد

نشر الجيش المصري دوريات من قواته في الشوارع لتأمين الكنائس واحتفالات عيد الميلاد.

وقال الجيش في بيان له اليوم الثلاثاء إنه في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والكنائس وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.

وذكر أنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية.

وأضاف الجيش أن نشر القوات يأتي لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون.