اليوم.. وزير خارجية مصر يزور إثيوبيا لبحث "سد النهضة"

أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيزور أديس ابابا الثلاثاء، لإجراء مباحثات بشأن #سد_النهضة الإثيوبي بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر من المياه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أعلن في نوفمبر المنصرم أن ملف المياه قضية "حياة أو موت" بالنسبة للمصريين.

وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الماضي حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.

ويتركز الخلاف، الذي يشمل #السودان كذلك، على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتقول #القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في #مصر منذ آلاف السنين.

وتقول إثيوبيا إن #سد_النهضة، الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، لن يكون له أثر كبير على مصر. وتتهم القاهرة باستعراض قوتها السياسية لإثناء الممولين عن مساندة مشروعات كهرباء إثيوبية أخرى.