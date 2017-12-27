صور ..دخان غريب من بالوعات صرف يثير ذعر المصريين

آثار دخان غريب انبعث من بالوعات صرف بمدينة #المحلة_الكبرى شمال القاهرة الذعر لدى #المصريين.

وفوجئ سكان المدينة بخروج دخان من بالوعات الصرف الصحي، وتحديدا في مناطق أبو شاهين، وأبو راضي، وبعض الميادين بالمحلة، دون معرفة سببه أو مصدره.

فيما رجح مواطنون أن يكون الدخان ناجماً عن مواد كيميائية ومخلفات مصانع موجودة في المنطقة، مثل مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتي تلقى في بالوعات الصرف الصحي.

وأرسل المواطنون استغاثات إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لسرعة التدخل، خشية أن تؤثر هذه الأدخنة على صحتهم وتصيبهم بأمراض في الجهاز التنفسي.

وطالب الأهالي بتشديد الرقابة على المصانع المتواجدة في المنطقة، وإلزامها بعدم صرف مخلفاتها ببالوعات الصرف.