لندن تطلب منع نقل بريطانية اتهمت بجلب مخدرات لسجن مصري

طلبت السلطات البريطانية منع نقل سائحة إنجليزية متهمة بجلب المخدرات لسجن قنا جنوب #مصر.

وذكرت صحيفة" ديلي ميل" البريطانية أنه سيتم نقل السائحة البريطانية لورا بلامر إلى سجن قنا بعد أن حكم عليها بالسجن 3 سنوات الثلاثاء.

ووفقا الصحيفة فقد كشفت شقيقتها جين سينلير أن وزارة الخارجية البريطانية تدخلت لمنع نقل لورا إلى سجن قنا الذي وصفته بالخطير، فيما قالت والدتها إنها ذهبت لزيارة ابنتها في سجن بالقاهرة، لكنها فوجئت بنقلها إلى سجن في قنا يبعد 650 كيلو مترا عن #العاصمة.

وأضافت شقيقة لورا أن شقيقتها لن تتمكن من البقاء في السجن ليوم واحد بسبب حالتها السيئة على حد وصفها.

وأكدت أن جسد شقيقتها مغطى بلدغات البعوض، ووجهها شاحب وتعاني من سقوط الشعر.

وكانت محكمة جنايات #البحر_الأحمر برئاسة المستشار مصطفى أمين قد قضت بحبس السائحة الإنجليزية، لورا بلامر 3 سنوات بتهمة حيازة وجلب أقراص الترامادول المخدرة والمحظورة عن طريق #مطار_الغردقة_الدولي.

وتعود الواقعة قبل عام ونصف، حيث وافق المستشار نبيل صادق النائب العام المصري على إحالة لورا بلامير ، 33 سنة، إنجليزية، قادمة من مطار مانشستر، بتهمة حيازة 400 قرص ترامادول بمطار الغردقة للمحاكمة الجنائية.

وقالت المتهمة البريطانية في التحقيقات، إنها جلبت الأقراص لتوصيلها لأحد أصدقائها #المصريين بالغردقة، دون أن تعلم أنه محظور تداولها، وأنها مدرجة ضمن المواد المخدرة.