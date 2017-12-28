مباحثات مصرية إماراتية لمواجهة التدخلات الإقليمية

توجه سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم الخميس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اللقاء يأتي في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين #مصر والإمارات، حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المتزايدة.

وأشار إلى أن العلاقة الخاصة والمتميزة بين البلدين تقتضي تكثيف التشاور، وتبادل الرؤى بين الأشقاء بشأن التحديات المختلفة في المنطقة، لا سيما التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي.

وسيبحث الوزيران التدخلات الخارجية من خارج المنطقة العربية في شؤون دولها، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والتضامن بين البلدين.