مصر.. هجمات إرهابية بالعريش ومقتل ضابطين و6 جنود

أفادت مصادر لـ"العربية.نت" عن وقوع قتلى من الجيش المصري، الخميس، بينهم ضابطان بهجوم لإرهابيين على طريق العريش.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الإرهابي تمَّ ضد قوة عسكرية شرق مدينة بئر العبد، وأسفر عن مقتل ضابطين، هما: العقيد أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير و5 جنود آخرين.

من جانبه قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 3 إرهابيين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة كما تم تدمير ٤ عربات خاصة بالعناصر الإرهابية ومقتل من بداخلهما.

وقال إن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى المركبات الخاصة بالجيش أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها مقتل ضابط و(5) جنود آخرين.

إلى ذلك لقي جندي مصري ومواطن مصرعهما، وأصيب آخران إثر #هجوم_إرهابي ثان، استهدف مدرعة #شرطة قرب البنك العقاري بمدينة #العريش في شمال #سيناء.

وذكرت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" أن هجوماً إرهابياً استهدف مدرعة شرطة تقوم بتأمين أحد الشوارع قرب البنك العقاري، أسفر عن مقتل جندي ومواطن من أبناء العريش يدعى محمد الكاشف تصادف مروره بسيارة توزيع مواد غذائية.

وقالوا إن الهجوم بدأ بإلقاء عبوة ناسفة على المدرعة، تبع هذا إطلاق أعيرة نارية، فيما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة وتمشيطها للبحث عن الجناة.

إحباط هجوم ثالث ومقتل أحد المنفذين

هذا وأحبطت قوات الأمن المصرية، الخميس، هجوما إرهابيا جديدا بالعريش شمال #سيناء وقتلت أحد المنفذين وقامت بملاحقة آخر فر هارباً.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إنه وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد باعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابي بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة #العريش وعلى الفور تم إعداد بعض الأكمنة بالموقع.

وأضافت أنه حال استشعار تلك العناصر بوجود القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعها للتعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته.