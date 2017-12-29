أول فيديو لمنفذ الهجوم الإرهابي على كنيسة حلوان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإرهابي منفذ هجوم #كنيسة_مارمينا حلوان جنوب القاهرة، الذي وقع الجمعة، وأسفر عن سقوط 10 قتلى في حصيلة أولية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وبحسب مراسل العربية، فقد نفذ الهجوم 3 أشخاص، قتل أحدهم وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على آخر، فيما لاذ الثالث بالفرار. في حين أن الداخلية المصرية أفادت بأن منفذ الهجوم شخص واحد وتم تصفيته.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن إرهابياً يحمل عبوات ناسفة، ويرتدي سترة حاول اقتحام كنيسة مارمينا بالتقاطع الغربي بحلوان، أثناء خروج مصلين أقباط من القداس، ثم أطلق وابلاً من النيران عليهم ليسقط قتلى وجرحى بينهم ضابط ومجندان.

إلى ذلك، أفادت مراسلة العربية بأن النيابة العامة وصلت إلى مقر الكنيسة للمعاينة، كما استمعت الشرطة لعدد من شهود العيان وأفراد التأمين.

وبدأت وزارة الداخلية بتحديد المتورطين في العملية وتكليف الأمن بتتبع العناصر الإرهابية.

كما أقدمت على تفريغ كاميرات المراقبة، ونفذت الشرطة حملات مداهمة لعدد من الأماكن في حلوان، بحثاً عن إرهابين تورطوا في العملية الإرهابية.

من جهته، طلب وزير الداخلية يطلب مراجعة إجراءات تأمين الكنائس على مستوى الجمهورية.

وكانت #الداخلية_المصرية أعلنت أمس الخميس حالة التأهب القصوى، لتأمين كنائس الأقباط خلال احتفالات أعياد الميلاد.

وذكرت الداخلية المصرية أنها أعلنت حالة #الاستنفار_الأمني بكافة مديريات الأمن، وتكثيف خدمات تأمين #الكنائس ودور العبادة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء أداء الشعائر الدينية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وأرس السنة الميلادية.