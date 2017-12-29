إحباط عملية إرهابية جديدة بالعريش.. ومقتل أحد المهاجمين

أحبطت قوات الأمن المصرية، الخميس، هجوما إرهابيا جديدا بالعريش شمال #سيناء وقتلت أحد المنفذين وقامت بملاحقة آخر فر هارباً.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إنه وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابي بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة #العريش وعلى الفور تم إعداد بعض الأكمنة بالموقع.

وأضافت أنه حال استشعار تلك العناصر بوجود القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعها للتعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته.

وذكرت الوزارة أنه عثر بحوزة الإرهابي القتيل على طبنجة عيار 9 مم مذخرة بعدد 6 طلقات مشيرة إلى أنه يدعى محمود حسن سالمان أبو عنقة واسمه الحركي جلال، مواليد 25/1/1999 شمال سيناء ويقيم بوادي العريش بئر 18 /المزرعة وهو بدون عمل وسبق مشاركته في العديد من العمليات العدائية تجاه القوات بالعريش.

وأضافت أن الإرهابي القتيل سبق له السطو على فرع البنك الأهلي بتاريخ 16/10/2017 والتعدي على كمين السبيل الأمني بتاريخ 24/11/2016، واغتيال أمين شرطة بإدارة المرافق بتاريخ 27/10/2016 فضلاً عن تورطه في عمليات تصنيع وزرع العبوات الناسفة بمسارات تحرك القوات بالعريش.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.