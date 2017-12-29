تعرف على منفذ هجوم كنيسة حلوان وسجله الإرهابي

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، هوية منفذ هجوم كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة، وهو إبراهيم إسماعيل إبراهيم مصطفى من مواليد 4-7 1984.

ووقع الهجوم اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل أمين شرطة و6 من المواطنين وإصابة 4 آخرين، وسبق الهجوم قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين تواجدا داخل المحل، وفق البيان الرسمي لوزارة الداخلية.

بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن مقتل 10 وإصابة 5 آخرين.

وبالعودة لبيان وزارة الداخلية، فإن نتائج البحث أسفرت عن تحديد هوية منفذ الهجوم هو إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى من مواليد 4/7/1984 – عامل ألوميتال – له محل إقامة بشارع منشية السد حلوان القاهرة واتخاذه عددا من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لاختبائه.

وأضاف البيان أنه من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذي تزعم العناصر المنفذة لحادث التعدي على حافلة تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 (سبق ضبط عدد منهم)، وأسفر عن مقتل أحد الضباط و7من أفراد الشرطة.

كما سبق قيامه منفرداً بتنفيذ عدة حوادث إرهابية على النحو التالي:

- حادث التعدي على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بني سويف مساء أمس 28 ديسمبر الجاري والذي أسفر عن مقتل 3 من العاملين بالمنفذ ( موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 الجاري) نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة.

- حادث التعدي على أحد المقاهي بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجاري والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

- حادث التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ " 5 " يوليو 2017 والذي أسفر عن مقتل 3 من العاملين بالمنفذ.

- حادث مقتل مواطن والاستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 .

وأكدت نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابي عن تطابقه مع السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها.

يشار إلى أن شهود العيان أكدوا أن هجوم الكنيسة نفذه أكثر من شخص، في حين تؤكد الداخلية المصرية أن المنفذ هو الإرهابي القتيل إبراهيم إسماعيل إبراهيم.