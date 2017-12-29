شاهد كيف فتك أهالي حلوان بإرهابي متورط بحادث الكنيسة

تداول مغردون مصريون على مواقع التواصل فيديو التقطه السكان المقيمون بجوار كنيسة مارمينا بحلوان جنوب #القاهرة، والتي شهدت اليوم الجمعة هجوما إرهابيا، أسفر حسب بيان وزارة الداخلية عن سقوط 7 قتلى، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن القتلى 10.

وكشف الفيديو لحظة القبض على أحد المتورطين في الحادث والفتك به، حيث ظهر الإرهابي وهو يحمل سلاحا آليا ويسير في شارع التقاطع الغربي المجاور للكنيسة، ويبدو أنه كان يقوم بمهمة تأمين زميله، الذي حاول اقتحام الكنيسة قبل أن يقوم الأمن بتصفيته.

وأظهر الفيديو قيام الإرهابي بإطلاق النار عشوائيا لترويع السكان وإجبارهم على البقاء في أماكنهم لحين انتهاء زميله من مهمته، وخلال تجوله في الشارع تلقى رصاصة في ساقه أسقطته أرضا ليقوم الأهالي بالهتاف والتكبير فيما أطلقت النساء الزغاريد.

عقب ثوانٍ قليلة من إصابة الإرهابي سارع أحد الشباب في شجاعة نادرة بالقفز على الإرهابي وشل حركته بعد إصابته ونجح في الحصول على السلاح من يده، قبل أن يهرع سكان الشارع لمساعدته.

والتف الأهالي جميعاً حول الإرهابي وانهالوا عليه بالضرب قبل أن يقوموا بتقييده وتسليمه للشرطة.