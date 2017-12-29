شاهد معركة بالرصاص بين إرهابيين والأمن أمام كنيسة حلوان

وثق مواطن مصري بهاتفه النقال الاشتباكات التي وقعت أمام كنيسة مارمينا في حلوان، الجمعة، وأسفرت عن سقوط 10 قتلى بينهم ضابط شرطة ومجندين وإصابة آخرين.

إلى ذلك، تعرضت كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة، لهجوم إرهابي نفذه 3 مسلحين، قتل أحدهم وتمكنت قوات الأمن من القاء القبض على آخر بينما لاذ الثالث بالفرار.

وفرضت قوات الأمن طوقاً حول الكنيسة ومنعت مرور السيارات والمارة، فيما قامت قوات المفرقعات بتمشيط المنطقة وأبطلت العبوات الناسفة التي كان يحملها الإرهابي.

وكانت #الداخلية_المصرية أعلنت أمس الخميس حالة التأهب القصوى، لتأمين كنائس الأقباط خلال احتفالات أعياد الميلاد.

وذكرت الداخلية المصرية أنها أعلنت حالة #الاستنفار_الأمني بكافة مديريات الأمن، وتكثيف خدمات تأمين #الكنائس ودور العبادة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء أداء الشعائر الدينية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وأرس السنة الميلادية.