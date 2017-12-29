مصر.. مقتل ضابطين وجندي في هجوم إرهابي ببني سويف

قتل ضابطان وجندي في هجوم إرهابي، الخميس، نفذه مسلحون مجهولون على بوابة تحصيل رسوم ببني سويف جنوب مصر.



وذكر مصدر أمني أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على قوة أمنية امام بوابة تحصيل رسوم بواحة ميدوم على الطريق الفرعي بين الطريق الصحراوي الغربي ومدينة الواسطي ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي.



قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة وتمشيطها بحثا عن الجناة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل جثامين القتلى إلى مستشفى الواسطي المركزي.

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عماد علي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف لمعاينة موقع الحادث والاستماع لأقوال شهود العيان.



يذكر أن الهجوم هو الرابع في مصر خلال يوم واحد حيث شهدت شمال سيناء أمس الخميس 3 هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل 3 بينهم ضابط وإصابة 7 آخرين.