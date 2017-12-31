تفاصيل تحرير طفل سعودي اختطفه سائق مصري

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في تحرير طفل سعودي، اختطفه سائق لطلب فدية من أهله وأقاربه.

وذكرت الداخلية المصرية أنه تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس، بمحافظة #الجيزة من المواطنة المصرية نجلاء ف. ف- مقيمة بدائرة المركز باكتشافها اختفاء نجلها الطفل "محمد، البالغ من العمر 6 سنوات".

وأضافت الوزارة أنه في وقتٍ لاحق حضر شقيق المواطنة، ويدعى أحمد ويعمل نقاشا ومقيم بدائرة المركز، وأقر بتلقيه عدة اتصالات هاتفية من مجهول أخبره خلالها أن الطفل بصحبته وطلب مبلغاً مالياً قيمته 600 ألف جنيه فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

ووفق مصادر مصرية فقد تبين أن الطفل سعودي الجنسية، وأن والده رجل أعمال وتزوج من والدته المصرية قبل سنوات، مضيفة أن من اختطفه على دراية بهذه التفاصيل والمعلومات.

وأكدت داخلية مصر أن أجهزة البحث الجنائي بأمن الجيزة قامت بتكثيف الجهود لتحرير الطفل المختطف، والعمل على ضبط مرتكبي الواقعة، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكابها المدعو رمضان م. م- 30 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وذكرت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة التي أُعدت له أثناء استلامه المبلغ المالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد مساومة أهل الطفل على إطلاق سراحه مقابل الفدية المالية.

وأضافت أنه تم تحرير الطفل المختطف، وإعادته إلى أهله سالماً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.