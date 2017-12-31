تكريم الخمسيني الذي انقض على إرهابي كنيسة حلوان

كرمت وزارة الداخلية المصرية صلاح الموجي الرجل الخمسيني العمر الذي انقض على إرهابي كنيسة حلوان.

وأناب مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة في تكريم المواطن صلاح مصطفى الموجي، تقديراً لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الإرهابي الذي حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان.

ونقل مدير أمن القاهرة تقدير وزير الداخلية واعتزازه بالدور الذي قام به والذي يُعد مثالاً وقدوةً للمواطن المسؤول والمشارك في التصدي للعناصر التي تسعى إلى زعزعة أمن الوطن. مؤكداً أن ما قام به بمشاركة جموع المواطنين، يؤكد مدى تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات ويظهر مدى حرص المواطنين على استقرار وطنهم.