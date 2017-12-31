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مصر.. إحالة أوراق 8 للمفتي بقضية اغتيال ضابط شرطة

المصدر: القاهرة - رويترز
عناصر من الشرطة المصرية "أرشيفية"
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قالت بوابة الأهرام إن القضاء العسكري المصري أحال، اليوم الأحد، أوراق 8 متهمين في قضية اغتيال ضابط شرطة كبير إلى المفتي، تمهيداً للحكم بإعدامهم.

وأضافت أن جلسة النطق بالحكم ستعقد يوم 17 يناير/كانون الثاني.

ورأي المفتي غير ملزم، لكن إحالة الأوراق إليه لاستطلاع الرأي الشرعي في أحكام الإعدام، التي تصدر في مصر إجراء ضروري.

وقتل العقيد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، في هجوم مسلح قرب منزله في العاصمة عام 2015 وقتل سائق سيارته وهو مجند.

وتقول مصادر إن 53 متهماً حوكموا في القضية، بينهم 13 غيابياً أحدهم رجل الدين يوسف القرضاوي المقيم في قطر والمؤيد لجماعة الإخوان المحظورة.

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