الرئيس المصري يمدد الطوارئ 3 أشهر اعتبارا من السبت

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، قراراً بمد #حالة_الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة صباح السبت 13 يناير/كانون الثاني الحالي .

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما تضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بعد حادث #هجوم_الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطيا.