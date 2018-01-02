مصر.. تنفيذ الإعدام بـ4 من الإخوان قتلوا طلابا عسكريين

نفذت السلطات المصرية فجر اليوم الثلاثاء حكم الإعدام في 4 من جماعة الإخوان نفذوا عملية إرهابية بكفر الشيخ عام 2015 وأدت لمقتل 3 طلاب بالكلية الحربية وإصابة آخرين.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات نفذت حكم الإعدام اليوم في كل من أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي وسامح عبد الله محمد يوسف ولطفي إبراهيم خليل بعد صدور حكم نهائي وبات من إحدى المحاكم العسكرية بإعدامهم.

وتعود الواقعة إلى إبريل من العام 2015 حيث ألقى المتهمون المنتمون لتنظيم الإخوان قنابل وعبوات ناسفة تجاه حافلة لنقل طلاب الكلية الحربية كانت أمام استاد كفر الشيخ تمهيدا لنقلهم إلى كليتهم بالقاهرة، مما أدى لمقتل 3 طلاب وإصابة آخرين من الطلاب والمارة.

وقضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام المتهمين شنقا وتقدم محاميهم بطعن لنقض الحكم لكن المحكمة رفضته ليتم تأييده وتقوم السلطات بتنفيذه صباح اليوم.‫