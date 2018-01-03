مصر.. إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018

تقرر عقد مؤتمر صحافي بالهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، الاثنين المقبل للإعلان عن الجدول الزمني وشروط التقدم والترشح والدعاية للانتخابات الرئاسية المصرية 2018.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة في تصريحات للصحافيين الثلاثاء أن المؤتمر سيتم الكشف فيه عن الجدول الزمني، وموعد دعوة الناخبين للاقتراع، وموعد فتح باب الترشح، وإجراءات وشروط الانتخابات، والسقف العام للإنفاق على الدعاية، والبت في التظلمات والطعون الانتخابية، ومواعيد الاقتراع للمصريين في الداخل والخارج، وكذلك تحديد موعد إعلان النتائج في الجولة الأولى والإعادة.

وأكد أن من أبرز الشروط والضوابط المقررة للترشح، ألا يكون المرشح من المدرجين على قوائم الإرهاب، أو صادرة بشأنه أحكام جنائية نهائية تمنعه من الترشح والإدلاء بصوته.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يكون سقف الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة بحد أقصى 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة.