مصر.. إحباط تفجير إرهابي بسيناء استهدف منشآت أمنية

أحبطت أجهزة الأمن المصرية تفجيراً إرهابياً، استهدف مناطق ومنشآت أمنية بشمال #سيناء.

وقال مصدر أمنى إن القوات الأمنية المكلفة بتمشيط الطريق الساحلي بمنطقة أبوالحصين دائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء تمكنت صباح الأربعاء من اكتشاف #عبوة_ناسفة تزن حوالي 50 كغ، زرعها مجهولون بالجزيرة الوسطى بالطريق، مضيفاً أنه وخلال تفكيكها انفجرت في النقيب محمود عبد العظيم أبو طالب من قوة الحماية المدنية، مما أسفر عن مقتله.

وذكر أنه تم تطويق المنطقة وفرض طوق أمني حولها، حيث تقوم قوات الأمن حاليا بحملة تمشيط ومداهمات للبحث عن الجناة.