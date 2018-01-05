بالصور.. رياح شديدة و"نوّات" تعصف بمحافظات مصر

تعرضت محافظات مصر لرياح شديدة و"نوّات" (كما يطلق عليها المصريون من أهالي الساحل) وعواصف وأتربة أدت لشلل مروري كما تأثرت الحركة الملاحية بالموانئ المصرية.

وأدت الرياح والأجواء العاصفة إلى وقوع خسائر كبيرة، حيث تساقطت أعمده الإنارة على السيارات والمحال التجارية وأدت النوّات إلى إغراق الشوارع في مدن دمياط ورأس البر والإسكندرية ورشيد.

وأغلقت السلطات المصرية موانئ شرم الشيخ ونويبع والسويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات بمنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.