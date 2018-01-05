محمد صلاح لأطفال مصر وإفريقيا: لا تتوقفوا عن الحلم

طالب المصري محمد صلاح، نجم المنتخب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017، الخميس، أطفال القارة الإفريقية بعدم التوقف عن الحلم.

وقال صلاح: "أود أن أهدي هذه الجائزة لكل أطفال مصر وإفريقيا، وأقول لهم لا تتوقفوا عن الحلم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وفي تصريح صحافي، قال صلاح "إنه شرف عظيم لي أن أفوز بهذه الجائزة بعد التنافس مع هؤلاء اللاعبين العظماء".

وأضاف: "الفوز بالجائزة حلم تحقق بالنسبة لي، وكان عام 2017 ككل غير مسبوق بالنسبة لي، فقد استمتعت خلاله باللعب مع المنتخب المصري والتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا لأول مرة منذ 28 عاماً، إضافة لفترتي الرائعة مع نادي روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، الخميس، أعلن عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2017.

وبات صلاح عاشر لاعب عربي يتوّج بالجائزة، حيث يعد المغربي أحمد فراس أول لاعب عربي يفوز بها عام 1975.

وجاء بعد فراس التونسي طارق ذياب عام 1977، والجزائري لخضر بلومي عام 1981، والمصري محمود الخطيب عام 1983، والمغربي محمد التيمومي عام 1985، ومواطنه بادو الزاكي عام 1986، والجزائري رابح ماجر عام 1987، والمغربي مصطفى حجي عام 1998، وأخيراً الجزائري رياض محرز عام 2016، وبذلك، أصبح صلاح ثاني مصري يفوز بالجائزة بعد محمود الخطيب عام 1983.

وتوّج لاعبو الكاميرون بالجائزة 11 مرة متفوقين على كوت ديفوار (8 مرات)، وغانا (6 مرات)، ونيجيريا (5 مرات)، والمغرب (4 مرات)، والجزائر وليبيريا (3 مرات)، ومصر ومالي والسنغال (مرتين).

وفاز بالجائزة مرة واحدة لاعبون من دول غينيا والكونغو الديمقراطية والغابون وزامبيا وتونس وتوغو والكونغو.