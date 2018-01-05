مصر أفضل منتخب إفريقي في 2017

تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جائزة أفضل منتخب وطني في 2017 في حفل نظمه الاتحاد القاري للعبة في أكرا الخميس.

وتفوقت مصر على الكاميرون ونيجيريا بفضل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ 1990 وبلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية في الجابون مطلع العام الماضي.

ووعد أبو ريدة عقب تسلمه الجائزة بالظهور بشكل مشرف في كأس العالم في روسيا.

وتشارك مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جوار صاحبة الأرض والضيافة وأوروغواي والسعودية.

من جانبه تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة والتقدير للمنتخب المصري لكرة القدم على فوزه بجائزة أفضل منتخب إفريقي.

وقال الرئيس المصري أهنئ ابن مصر البار محمد صلاح لفوزه المستحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وأتقدم بكل التحية للشعب المصري على هذا الفوز الذي يُبرز قيمة الجهد والإخلاص.