مصر.. مقتل سائح وإصابة 12 بتحطم منطاد بالأقصر

أفاد مسؤولون مصريون، الجمعة، بمقتل سائح واحد وإصابة 12 آخرين بحادث تحطم منطاد كان ينقل 20 سائحاً بالقرب من ساحة "شيخ الأزهر" في مدينة الأقصر، جنوب مصر، بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي.

وقالت مصادر وشهود عيان إن مجموعة من السائحين كانوا يستقلون منطاداً تابعا لشركة سياحية، وفوجئ قائد البالون أثناء طيرانه فوق البر الغربي ونتيجة لشدة الرياح بانحراف وميل المنطاد نحو الشرق.

وأضافوا أن القائد تمكن من الهبوط اضطرارياً إلا أنه أثناء الهبوط ارتطم بشدة على الأرض ما أدى الى إصابة عدد من السياح تم نقلهم الى المستشفى.

صور المنطاد نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية

من جانبها بدأت سلطة الطيران المدني المصري في التحقيق بالحادث، حيث قالت وزارة الطيران إن الهبوط القوي للبالون الطائر التابع لإحدى الشركات وقع في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بمحافظة الأقصر.

وكشفت الوزارة المعلومات الأولية عن الحادث أنه تم إقلاع وهبوط عدد 22 رحلة بالون طائر بواسطة 7 شركات اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر، طبقاً لرصدات جوية مطابقة للقواعد والتشريعات الدولية الخاصة بهذا النوع من الطيران بإجمالي عدد 452 راكبا.

وأضافت أنه تم هبوط جميع البالونات بسلام، وانحراف أحدها وهبوطه بشكل قوي وكان على متنه عدد ٢٠ راكباً مما أدى إلى وفاة أحد الركاب وإصابة آخرين.

وذكرت أنه فور وقوع الحادث قام وزير الطيران المدني بتشكيل لجنة فنية من سلطة الطيران المدني والإدارة المركزية لتحليل الحوادث للمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على المستندات والوثائق الخاصة بالبالون لدى الشركة المالكة، كما تم إخطار الجهات المعنية.

وكانت رحلات المنطاد الطائر في مدينة الأقصر المصرية قد استؤنفت في 2013 بعد توقف دام لشهرين إثر حادث مروع قتل فيه 19 شخصا، أغلبهم من السياح الأجانب في مطلع فبراير 2013.

وفي 2016 أوقفت مصر رحلات المنطاد مؤقتاً بعد أن أصيب 22 سائحاً صينياً بجراح طفيفة جراء تحطم منطادهم أثناء الهبوط.

منذ ذلك الحين، تتم مراقبة رحلات المناطيد بواسطة كاميرات ومنعها من التحليق فوق 2000 متر.