بدراوي يفتح خزائن أسرار الساعات الأخيرة في حكم مبارك

فتح الدكتور حسام بدراوي، أمين عام الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس حسني مبارك، خزائن أسرار الساعات الأخيرة في عهد النظام.

وقال بدراوي إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأسبق حسني مبارك يوم 30 يناير 2011، ولكنه لم يستطع الوصول له في أول مرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الذاكرة السياسية"، المذاع على قناة العربية، والتي بثت الجزء الأول منه مساء أمس الجمعة أنه اتصل هاتفيا بالرئيس الأسبق، فردت عليه السيدة سوزان مبارك، موضحاً أنه "أخبرها بأن الشارع ملتهب، وأن الموقف أخطر من الواقع الذي تروه، فقالت: متشكرة إحنا عارفين كل حاجة والموقف تحت السيطرة".

وأعرب عن شعوره بعد ما تحدث إلى السيدة سوزان مبارك أنها أشعرته بأن رسالتها له أنه تجاوز حدوده في طريقة النصح ولكن بطريقة مهذبة.

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