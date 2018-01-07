فيديو.. حوت ضخم يخرج من البحر بالإسكندرية ويثير الذعر

تسبب #حوت_ضخم خرج من مياه البحر المتوسط في #الإسكندرية شمال مصر على أحد الشواطئ في إثارة الرعب والهلع لدى المواطنين.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من قوات الحماية المدنية ووحدة الإنقاذ النهري بالإسكندرية، فجر اليوم الأحد بخروج حوت ضخم ونافق على الشاطئ الخاص بأحد الفنادق بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، مما أصاب نزلاء الفندق بالرعب.

وتبين من المعاينة أن #الحوت_النافق يبلغ طوله 12 متراً ووزنه 4 أطنان، وينتمي لفصيلة ذي الزعانف الظهرية وموطنه الأصلي المحيط الأطلسي، وعلى الفور قامت السلطات بتطويق منطقة تواجده، وإبعاد النزلاء والمواطنين عنه.

وتم تسليم الحوت لمسؤولي المعهد القومي لعلوم البحار، لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنه ومعرفة سبب نفوقه وسر وصوله لشواطئ الإسكندرية.

من جانبه كشف تقرير قدمه الدكتور شوقي السباعي القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن الحوت نفق منذ يومين وظهر على الشاطئ نتيجة نوة عيد الميلاد.

وأضاف أنه جار الاستعانة بالقوات البحرية لنقله إلى محطة بحوث الماكس التابعة للمعهد لدفنه بالملح والجير الحي، تمهيداً للحصول على هيكله العظمى وعرضه بالمتحف الخاص بالمعهد بالأنفوشي.