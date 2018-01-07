مصر.. إغلاق 22 فضائية تبث بدون ترخيص

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، إغلاق 22 فضائية تبث بدون ترخيص.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قامت خلال ديسمبر الماضي بحملة أمنية أسفرت عن ضبط العديد من القضايا في مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، جاء أبرزها ضبط 22 فضائية تعمل بدون ترخيص، وضبط 29 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، وضبط شركة تستخدم برامج حاسب آلي وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.