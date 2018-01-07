مصر.. قداس عيد الميلاد بحضور السيسي في العاصمة الجديدة

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية (ميلاد المسيح)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودخل البابا تواضروس الثاني إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بالكنيسة، بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقدمهما الشمامسة، الذين رتلوا الترانيم الكنسية، وقرعت الكنيسة أجراسها وسط أجواء احتفالية، وارتدى الأساقفة والكهنة الملابس الخاصة بالصلاة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الافتتاح الجزئى لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة رسالة سلام ومحبة من مصر للمصريين والمنطقة والعالم كله.

ووجه الرئيس تهنئته بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً في رسالة أخرى للعالم أنه لن يستطيع أحد أن يقسم المصريين أبدا.

وأضاف الرئيس أن المصريين يقدمون نموذجاً للمحبة والسلام، وأنه لا يمكن للشر والخراب والتدمير والقتل أن يهزم هذا النموذج، الذي نراه الآن واستكمل السيسى، إنه لم يرد التحدث عن الآلام، لأنها تؤذي الجميع.

وتابع: "إحنا موجودين وانتو فرحانين كده ويا رب يقدرنا إننا ندخل الفرحة على كل الناس فى مصر، فيما وجه لهم الشكر قائلا: "بشكركم على حفاوة الاستقبال.. وتحيا مصر بالمصريين، ومحدش أبدا هيقدر على مصر طول ما مصر إيد واحدة، محدش هيخلينا ناكل فى بعض وده مش هيحصل".

واستقبلت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أول قداس لعيد الميلاد المجيد، يترأسه البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة عدد من كبار قيادات الدولة المصرية.

ويعتبر أول قداس عيد يتم الصلاة فيه خارج الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية التي تعد المقر الرسمي للكنيسة المصرية ولبابا الكنيسة، وذلك منذ افتتاحها عام 68 بحضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.