السيسي: لن نسمح بحدوث أزمة مياه في مصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، الاثنين، أن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد.

وقال في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، إن الدولة لن تسمح بوجود مشكلة مياه، وتبذل كل جهودها لتعظيم الاستفادة من حصة مصر من مياه نهر #النيل، كما تقيم مشروعات لمعالجة وتحلية المياه.

وأعلن الرئيس المصري أن بلاده تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مشروع في تاريخها لمعالجة وتحلية المياه بتكلفة تتجاوز 70 مليار جنيه، مؤكدا أن المياه المعالجة تتم بمعالجة ثلاثية لتكون صالحة للشرب وستكون جاهزة لحل أي مشكلة محتملة في المياه.

وأشار إلى أنه يجب توفير الأمن المائي للمواطن المصري على مختلف المستويات وليس في مجال الشرب فقط، بل في مجال الزراعة وكل مجال تدخل في نطاقه المياه.

وافتتح الرئيس المصري اليوم عدة مشروعات طرق وإسكان منها طريق شبرا بنها الجديد ومشروع القوس الشمالي الشرقي من الدائري الإقليمي الممتد بطول 33.5 كيلومتر كما افتتح عدة كباري بطريق القاهرة السويس.