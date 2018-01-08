مصر.. مقتل 8 من داعش سيناء باشتباكات مع الشرطة

قُتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية، الاثنين، خلال مداهمة خلية إرهابية لتنظيم "داعش سيناء" داخل أحد مساكن المنطقة الساحلية بحي الريسة غربي مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني إن الإرهابيين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوات خلال المداهمة، فبادلتهم القوات إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين، وتم ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة بحوزتهم وتم التحفظ علي جثثهم للتعرف على هوياتهم.

وتخوض القوات المصرية حملة أمنية واسعة ضد الإرهابيين الذين يتحصنون في مناطق بشمال سيناء، واستهدفوا قوات الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.