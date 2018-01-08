وزير الخارجية المصري يكشف سر استدعاء السودان لسفيره

كشف #سامح_شكري، وزير خارجية مصر، مساء الأحد، عن أن استدعاء السودان لسفيره بالقاهرة سببه النزاع حول مثلث حلايب الحدودي.

وجاء ذلك في أول تعليق من الوزير المصري على قرار السودان، الخميس الماضي، باستدعاء سفيره لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، لـمزيد من التشاور، فيما أعلنت الخارجية المصرية وقتها أنها بصدد تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقال شكري في تصريحات متلفزة مع الإعلامي المصري، #عمرو_أديب: "عندما أخطرنا باستدعاء السفير (السوداني) كانت الإشارة لموضوع حلايب، وكان دائما هناك إعلانات سودانية بالأمم المتحدة، حول هذا الأمر وكانت هناك إعلانات مصرية مقابلة تؤكد على الموقف المصري".

ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي في #حلايب و #شلاتين، وسط رفض مصري منذ سنوات.

وأوضح شكري أن هذا الموضوع (حلايب وشلاتين) يجري التعامل حوله بحكمة فهو موضوع حساس.

ووصف وزير الخارجية، السودان بأنها من أهم الدول لمصر، مؤكداً عمق الصلات بين الشعبين السوداني والمصري.

واتخذت مصر مؤخراً عدة إجراءات في المناطق المتنازع عليها، منها إنشاء سد لتخزين مياه السيول وميناء للصيد في شلاتين.