فشل محاولة لاغتيال مسؤول أمني مصري في الدقهلية

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن فشل محاولة لاغتيال مسؤول أمني كبير، أثناء عودته لمنزله في محافظة الدقهلية شمال #مصر.

وقالت إن 3 ملثمين كانوا يستقلون دراجة أطلقوا وابلا من النيران على سيارة اللواء ضياء عطية بمديرية أمن #الدقهلية، والمسؤول عن قوة تأمين #جامعة_المنصورة، وقد انحرفت السيارة أثناء إطلاق النيران فيما فر الجناة هاربين.

وتبيّن أن المسلحين استهدفوا المسؤول الأمني خلال عودته بعد انتهاء عمله لشقته الكائنة أمام مدرسة طلخا الزراعية، وأصابوا سيارته التي تعرضت لتلفيات كبيرة.

وتم إغلاق مداخل ومخارج المدينة وتطويق المنطقة وتمشيطها للبحث عن الجناة.