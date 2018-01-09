مصر..النيابة تفتح تحقيقا عاجلا بتسريبات "نيويورك تايمز"

أمر النائب العام المصري المستشار، نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في ما نشرته صحيفة #نيويورك_تايمز الأميركية، من أخبار وتسريبات تتعلق بمصر "من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وتولّت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في هذه القضية.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية قد فندت ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" للمراسل الدولي للصحيفة "ديفيد كيركباتريك" والتي تضمنت وجود تسريبات لتسجيلات بحوزته لضابط مخابرات مصري مزعوم يدعى أشرف الخولي، يقدم فيها توجيهات إلى عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية في #مصر بشأن تناول موضوع "القدس" في الإعلام. وأكدت الهيئة عدم صحة تلك التسريبات، كما نفى الإعلاميون المدرجة أسماؤهم في التقرير صحة هذه المعلومات.

وقالت الهيئة إن التقرير يقول إن من قام بالاتصال هو النقيب #أشرف_الخولي من المخابرات، دون أن تقدم للقراء أدنى دليل على أن هذا الشخص ينتمي إلى المخابرات المصرية.

وتضمن التقرير، وفق ما أكدته الهيئة، "ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس، وهو أمر لا يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل نيويورك تايمز"، مضيفةً أن مواقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول، وإنما يعبّر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية.

وأضافت الهيئة أن "جميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس وترجمته فعلياً في مواقف وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، دون اكتراث لتهديدات المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة بمسألة المساعدات، والتي تضمنت مصر ودولا أخرى".