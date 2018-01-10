قصة "عشق" بين النادي الإسماعيلي وعلاء مبارك

رغم تأكيدات مصادر كثيرة مقربة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتشجيعه لفريق الزمالك، ورغم التحاق حفيده عمر علاء مبارك بفريق الناشئين بالنادي الأهلي، إلا أن علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس الأسبق اتخذ مساراً آخر، وأصبح من أبرز مشجعي النادي الإسماعيلي، القطب الثالث للكرة المصرية.

ويحرص علاء مبارك على حضور مباريات الإسماعيلي من المدرجات، مصطحبا معه في أحيان كثيرة نجله عمر لاعب النادي الأهلي.

وتكرر الأمر أمس الثلاثاء، حيث ظهر علاء في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمتابعة مباراة #الإسماعيلي والنصر في الدوري المحلي العام والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتصدره لجدول المسابقة.

وعقب المباراة، أدلى نجل #مبارك بتصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال فيها إنه حريص على مؤازرة الفريق، معبراً عن سعادته بالمستوى الذي يظهره مما سيمنحه فرصة كبيرة للمنافسة على لقب الدوري العام هذا الموسم.

وقال علاء إن إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، نجحت في توفير عامل الاستقرار الإداري والفني بعد الحفاظ على قوام الفريق الأساسي وتدعيمه بلاعبين متميزين.

قصة عشق #علاء_مبارك للإسماعيلي قديمة ومعروفة لجماهير "دراويش الكرة المصرية". وكان إعلانه الرسمي والصريح بأنه من عشاق الإسماعيلي والمشجعين له، قد دفع أعضاء النادي الساحلي لمطالبته بالترشح لرئاسة النادي وذلك خلال فترة وجود والده في الحكم وحتى بعد خروجه من السلطة، وكان آخرها ما حدث في انتخابات 2106 فيما طالب البعض بمنحه منصب الرئاسة الشرفية للنادي.

وتأسس فريق الإسماعيلي الذي يمثل محافظة الإسماعيلية شرق #مصر في العام 1924، وكان أول فريق مصري يفوز ببطولة إفريقية حيث فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1969. كما استطاع الفوز بالدوري العام المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين.

وشهد النادي أفضل فتراته عندما تولى عثمان أحمد عثمان، أحد أكبر وأشهر رجال الأعمال في مصر ومؤسس شركات "المقاولون العرب" وصهر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، رئاسة النادي، وتبعه من بعده في منصب الرئاسة أبناء وأبناء أشقائه، وكانوا داعماً رئيسيا لحصول النادي على البطولات، ومنهم ابراهيم عثمان رئيس النادي الحالي.

عقب ابتعاد "العثمانيين" (نسبة لأبناء وعائلة عثمان أحمد عثمان) عن رئاسة النادي لفترة، خرجت أصوات كثيرة تطالب علاء مبارك بالترشح لرئاسته. وفي أغسطس/آب 2016 قبل انتخابات النادي، زادت وتيرة المطالبة بترشح علاء مبارك لرئاسته لكنه رفض ذلك.

وأصدر نجل مبارك بيانا رسميا للرد على تلك المطالبات قال فيه إنه "شرف كبير" له أن يترشح لـ"نادٍ عظيم وله تاريخ كبير مثل قلعة الدراويش"، شاكراً "كل من أيد وعارض فكرة" ترشحه. إلا أنه أضاف أن الحديث الدائر عن المساعي لترؤسه النادي "ليس لها أساس من الصحة".