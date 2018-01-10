5 أردنيين سرقوا 100 مليون جنيه في مصر.. والداخلية توضح

قررت نيابة أول مدينة نصر في #مصر حبس تشكيل عصابي يضم 5 أردنيين تخصص في سرقة فيلات وشقق سكنية، وذلك بعد اتهامهم بارتكاب 33 حادث سرقة بمناطق المدينة، والتجمع، والنزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على أفراد التشكيل بعدما تبين ضلوعهم في سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه من داخل عدد من الفيلات والشقق بالقاهرة.

والمتهمون هم محمود.ط، 37 سنة، وحمزة.ط، 31 سنة، وعلاء.ج، وكمال.ش، مقيمون جميعاً بمدينة العبور القليوبية، وسامي.ي، 32 سنة، مقيم بدائرة قسم أول السلام القاهرة. وقد اعترفوا ان المسروقات عبارة عن 21 كيلو ذهب وماس و25 سيارة وغيرها.

وأعلنت الداخلية المصرية في بيان لها أن المتهمين ارتكبوا 33 حادثة سرقة بدوائر أقسام مختلفة وكانت حصيلة مسروقاتهم كالآتي:

مضبوطات نقدية

أربعة ملايين و458 ألف جنيه مصري

مليون و43 ألف يورو

مليون و503 آلاف دولار

و5 ملايين دينار عراقي 5800 جنيه استرليني

مشغولات ذهبية

21 كغم من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية والماس متنوعة الأشكال والأحجام

أسلحة نارية

- طبنجة عيار 9 مم تحصلوا عليها من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس

- طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام غير مرخصة ضُبطت بحوزة المتهم الأول واعترف باستخدامها في ارتكاب الحوادث، وتحصلوا عليها من المدعو "رمضان ش.م"، المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية مخدرات مقابل مبالغ مالي.

- طبنجة عيار 6.5 مم مع 4 طبنجات صوت و7 طلقات

مضبوطات متنوعة

- 131 ساعة يد من بينها ماركات عالمية، 53 ماركات غير معروفة

- بعض الأكسسوارات النسائية القيّمة و20 زجاجة عطور مختلفة الأنواع

- مجموعة من الأجهزة الكهربائية والأثاث قاموا بشرائها من متحصلات نشاطهم غير المشروع

- بعض المستندات والأوراق الخاصة بالمجني عليهم عبارة عن جوازات سفر، بطاقات رقم قومي، دفاتر شيكات، بطاقات ائتمانية خاصة بالبنوك

- أوراق خاصة بالمتهمين تفيد القيام بإجراء عمليات تحويل مبالغ مالية وحسابات بنكية، والمشاركة في بعض المشاريع التجارية