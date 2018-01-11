النقض تلغي حكماً بحبس وزير داخلية مبارك وتعيد محاكمته

وافقت محكمة #النقض المصرية، الخميس، على طعن #حبيب_العادلي، وزير داخلية مصر في عهد الرئيس الأسبق #حسني_مبارك، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم بحبس العادلي 7 سنوات في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات على العادلي في قضية فساد مالي بلغت 2,3 مليار جنيه.

وقضت المحكمة بذات الحكم على اثنين آخرين في القضية وإلزامهما مع العادلي برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، وحكمت بالسجن المشدد 5 سنوات على 7 متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

تفاصيل القضية

وبدأت التحقيقات في القضية نهاية عام 2012 حيث أصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قراراً في عام 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق، وبلغ حجم المستندات في هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.

ووجهت النيابة للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها. وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادة في الوزارة.

وقررت النيابة في 6 أغسطس/آب 2015، إحالة العادلي و12 آخرين بالوزارة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بمليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيها.

وضمت قائمة المتهمين: حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.

يذكر أن العادلي حصل على براءة نهائية وباتّة في قضية قتل المتظاهرين والتي وقعت أحداثها إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.