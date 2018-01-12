سامي عنان.. رئيس أركان مصر السابق يترشح للرئاسة

أعلن حزب #مصر_العروبة الذي يترأسه الفريق #سامي_عنان رئيس الأركان السابق للجيش إبان ثورة يناير 2011 ترشح عنان لانتخابات الرئاسة المصرية التي ستجري في مارس القادم.

وقال الحزب في بيان له مساء الخميس إن الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي اختارت الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحاً لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، مضيفا أن رئيس الأركان السابق وافق على الترشح وخوض الانتخابات.

وأشار بيان الحزب إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي بمقر الحزب بالدقي لإعلان التفاصيل إلى الشعب المصري.

أمين عام الحزب: هكذا رشحناه

من جانبه، قال سامي بلح أمين عام حزب مصر العروبة لـ"العربية.نت": إن الهيئة العليا للحزب اجتمعت مساء الخميس وقررت بعد تقدير موقف ودراسات مستفيضة ترشيح رئيس الحزب الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة المصرية.

وأضاف أن أعضاء الهيئة أبلغوا الفريق عنان بالقرار فوافق على الترشح، مشيراً إلى أنه عقب موافقته على الفور صدرت تكليفات لقيادات الحزب في المحافظات بعمل التوكيلات اللازمة، وتجهيز المستندات المطلوبة للتقدم بأوراق الفريق للانتخابات.

كما ذكر أمين عام الحزب أنه سيتم وضع خطة للدعاية بالتنسيق مع الفريق عنان حيث من المقرر أن يتم إعداد برنامج انتخابي واف وشامل يستعرض فيه الفريق رؤيته ورؤية الحزب لكافة مشكلات #مصر وسبل حلها ومواجهتها.

ترشح عام 2014 وانسحب

يذكر أن سامي عنان واسمه بالكامل سامي حافظ عنان من مواليد فبراير 1948 في قرية سلامون القماش مركز المنصورة، محافظة الدقهلية شمال مصر .

درس في كلية أركان الحرب في فرنسا، وحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا، وتدرج في مناصب الجيش المصري حيث تولى منصب رئيس فرع العمليات في يوليو عام 1998، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي في يناير عام 2000، ثم قائدا لقوات الدفاع الجوي عام 2001، وبعدها أصدر الرئيس المصري السابق حسني مبارك قرارا بتعيينه رئيسا للأركان عام 2005 برتبة فريق.

أقيل في 12 أغسطس 2012 بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وصدر قرار بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. وفي أوائل العام 2014 أعلن عنان ترشحه لانتخابات الرئاسة، إلا أنه انسحب بعدها بأيام .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الاثنين الماضي الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018 وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى، وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية. وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، وفي حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 إبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل.