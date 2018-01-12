مجهولون يعتدون على بطل مصر للمصارعة ويقطعون أوتار يده

اعتدي مجهولون على عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، وبطل إفريقيا في اللعبة 3 مرات والحاصل على المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة ببولندا.

وقال أصدقاء اللاعب لـ"العربية.نت" إن مجهولين اعتدوا عليه أثناء مروره بمدينته دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية شمال مصر عقب انتهاء تدريبه الصباحي، وأصابوه بقطع وترين في يده، مضيفين أنه تم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر مصدر أمني أن مجهولين اعتدوا على اللاعب بسلاح أبيض أثناء سيره وفروا هاربين، مضيفا أنه يتم حالياً البحث عن الجناة بعد الحصول على أوصافهم من شهود العيان لمعرفة دوافع الجريمة وسبب اعتدائهم بأسلحة بيضاء على اللاعب في محاولة لقتله.

وقال مصدر طبي بمستشفى الدلتا بالمنصورة التي انتقل إليها اللاعب للعلاج، إنه تم إجراء جراحة عاجلة له لإعادة أوتار يده بعد قطعها.