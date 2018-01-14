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تعديل وزاري محدود بمصر يشمل 4 حقائب و"نائبين"

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
الحكومة المصرية قبل التعديلات الوزارية الجديدة (أرشيفية)
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وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على تعديل اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكومة #شريف_إسماعيل.

وشمل التعديل اختيار أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.

كما شمل التعديل الوزاري حقيبة نائبي وزير، حيث تم تعيين عاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان، وطارق توفيق نائباً لوزير الصحة.

وقال مصدر برلماني لـ"العربية.نت" إن البرلمان اجتمع اليوم لمناقشة عدد من الملفات، وكان من بينها #التعديل_الوزاري الذي تضمن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي قائماً بعمل رئيس الوزراء مع بقائه وزيرا للإسكان.

يذكر أن الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كان قد أجرى جراحة في ألمانيا منذ أسابيع، وعاد إلى #القاهرة لقضاء فترة نقاهة، وتم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي للقيام بعمل ومهام رئيس الوزراء.

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