شاهد.. لحظة الاعتداء على بطل المصارعة بمصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على عبداللطيف منيع، بطل مصر في المصارعة، والذي تعرض لاعتداء بأسلحة بيضاء من مجهولين صباح أول أمس الجمعة أدى لقطع أوتار يده.

وقال مصدر أمني إنه تم القبض على الشاب المتهم ويدعى أحمد الشحات (20 عاماً)، واعترف بارتكابه الواقعة، فيما زال البحث جارياً عن شقيقه المتهم الثاني.

وكان اللاعب الذي حصل على بطولة إفريقيا في اللعبة 3 مرات، والمركز السابع في بطولة العالم الأخيرة ببولندا، قد تعرض لاعتداء من اثنين من الشباب تربصوا به أمام النادي الذي يتدرب فيه، وعقب انتهاء مرانه وخروجه، انهالوا عليه بالسنج والأسلحة البيضاء وتسببوا في قطع أوتار يده.

وأثبت التقرير الطبي للاعب، عقب نقله لمستشفى الدلتا بالمنصورة وإجراء جراحة عاجلة له، أنه مصاب بقطع في أوتار أصبعي السبابة والوسطى باليد اليسرى، حيث تم إجراء جراحة عاجلة له وعمل خياطة للشرايين والأوتار الخاصة بالأصبعين، مع احتمالية وجود عجز جزئي بأصبع السبابة الأيسر، واحتياج اللاعب لفترة علاج لمدة 21 يوما.

من جانبه كشف محمد منيع والد اللاعب لـ"العربية.نت" أن ابنه ليست له عداوات أو خلافات مع أحد، وأنه يحظى بحب وتقدير أهالي المنطقة وسكان مدينته دكرنس، حيث يفتخرون به وببطولاته التي يحققها لمصر.

وقال إن المتهم وشقيقه يقيمان في نفس المنطقة، مرجحاً أن يكون دافعهما لارتكاب الجريمة هو الغيرة والحقد على ابنه، مؤكداً أن مدرب المنتخب الوطني للمصارعة أكد له أن تجهيز بطل مصارعة مثل عبداللطيف يكلف الدولة 50 مليون جنيه.