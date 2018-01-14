مرتضى منصور بعد ترشحه للرئاسة: سأغلق فيسبوك

كشف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، الذي أعلن ترشحه لرئاسة #مصر، أن برنامجه الانتخابي يتضمن خطة للنهوض بمصر، وأنه لن يسمح لأحد أن يسيء لبلاده، سواء من الداخل أو الخارج.

وقال منصور في تصريحات فضائية له، إن أول خطوة سيفعلها إذا فاز بانتخابات الرئاسة هي إغلاق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأنه وراء تفاقم أغلب المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، وكان سبباً رئيسياً في تزايد حالات الطلاق والتفكك الاجتماعي والأسري، كما يتم استخدامه لتجنيد الإرهابيين وتلقي تكليفات إرهابية من قادتهم داخل مصر وخارجها.

كما أضاف أن "الصين أغلقت فيسبوك ونجحت في التنمية، وهو ما يجب أن نفعله في مصر"، مشيراً إلى أنه لن يسمح بانتشار ما أسماها ظاهرة "قلة الأدب" وانعدام الأخلاق وعدم احترام الكبار، وهي ظواهر انتشرت في بلاده عقب ثورة 25 يناير، وأدت لتزايد السباب ضد الرموز والمشاهير والوزراء، على حد قوله.

وذكر رئيس الزمالك أنه سيضع برنامجاً لعلاج مشكلات البطالة والمرور، وسيفتح المصانع المغلقة ويواجه العشوائيات، ولن يسمح بتفشي الفوضى، مؤكداً أنه سيترك رئاسة نادي الزمالك إذا فاز برئاسة مصر.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي كان معداً من انتخابات عام 2014 التي أعلن فيها ترشحه للرئاسة، لكنه تراجع بعد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أن برنامجه يتضمن حلولاً وبه برامج لكافة المشروعات الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والصحية والتعليمية التي يجب النظر فيها، مشدداً على ضرورة حل أزمة سد النهضة لأنها خط أحمر.

وأضاف منصور أنه سيقوم بجولات في المحافظات للاستماع لمشكلات المواطنين ومعرفتها عن قرب ووضع حلول لها.

وعقب إعلان ترشحه حدث جدل كبير في مصر، وضجت مواقع التواصل بتعليقات ما بين مؤيد ومعارض. أما أطرف ما حدث فكان تعليق أحمد مرتضى نجل مرتضى منصور بأنه مع كافة الاحترام لوالده فصوته للسيسي، ليرد والده عليه بتغريدة على حسابه على موقع "تويتر" ويقول: "صوت أسرتي وأبنائي لي غصبا عن أحمد".