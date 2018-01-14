مصر.. القبض على محافظ المنوفية لتورطه في وقائع فساد

ألقت الرقابة الإدارية في مصر القبض على محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط ورجلى أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وتم توقيف المحافظ بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال، إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتي سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة.

وكشفت المصادر أن المحافظ تلقى رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال الذي ألقي القبض عليه في القضية.

محافظ المنوفية بدا حياته الوظيفية كموظف صغير في ديوان عام محافظة المنيا جنوب مصر، وعقب حصوله على الدكتوراه ترقى في المناصب بديوان المحافظة وأصبح من المقربين لمحافظ الإقليم الأسبق اللواء حسن حميدة، ثم تم تعيينه رئيسا لمدينة السادات، وبعدها تمَّ تعيينه محافظا للمنوفية.

الطريف أن المحافظ أصدر صباح الأحد بيانا أكد فيه محاربته للفساد، وأنه لن يتوانى عن كشف الفاسدين، وأحال عددا من المسؤولين والموظفين للتحقيق بسبب مخالفات ووقائع فساد.

يأتي ذلك قبل ساعات من أول زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمحافظة، حيث سيفتتح خلال زيارته عددا من المشروعات بالمحافظة، أبرزها المستشفى العسكري في شبين الكوم، ومدرسة فندقية حديثة في قويسنا، إلى جانب تفقد عدد من المصانع بمدينة السادات.