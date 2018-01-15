السيسي لإعلام مصر والمغردين: لا تسيئوا للسودان

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي الإعلام المصري ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب الإساءة للأشقاء العرب خاصة في #السودان.

وقال خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم الاثنين إنه يتمنى من الإعلام المصري في تناوله لموضوع السودان، وكل الموضوعات المماثلة، عدم الإساءة في التعبيرات مهما كان حجم الغضب أو الألم، مضيفاً أنه يجب الحرص والحذر وتجنب صدور أي تصريحات غير لائقة تمس الأشقاء.

وأضاف أنه يجب أن يتم التعبير بشكل جيد عن مصر وشعبها وقيمها من خلال تعليقات الإعلام أو مواقع التواصل، راجياً من المصريين أن ينتبهوا لذلك، مهما كان رفضهم لأي شكل من الأشكال أو موضوع من الموضوعات.

وقال إنه يرجو من الجميع الحرص على عدم صدور أي لفظ غير لائق أو تصرف مسيء، ثم وجه حديثه إلى السودان وإثيوبيا قائلا: إن مصر لا تتآمر على أحد وهدفها فقط التنمية والبناء والتعمير.

وأضاف أن مصر لا تحارب أشقاءها فالشعوب أولى بالأموال التي تنفق على الصراعات، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على السلام والتنمية، مؤكداً أن تسليح الجيش المصري هدفه الحفاظ على أمن مصر القومي.

وكان الرئيس المصري قد افتتح اليوم الاثنين مشروع المدينة الرياضية ببورسعيد، وفرع الاتحاد السكندري الجديد، والمرحلة الأولى من مشروع مصر القومي للنهضة العلمية "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، ومشروع تطوير جامعة قناة السويس، ومستشفى بنها للتأمين الصحي بالقليوبية، ومستشفى 15 مايو.