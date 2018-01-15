لأول مرة بمصر.. 6 وزيرات بحكومة واحدة

لأول مرة منذ العام 1962 تضم حكومة مصرية 6 وزيرات مرة واحدة، وذلك بعد تعيين سيدتين، أمس الأحد، هما رانيا المشاط لوزارة السياحة، وإيناس عبد الدايم لوزارة الثقافة.

وتضم الحكومة المصرية الحالية برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، 6 وزيرات هن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ثم الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، وايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

27وزيرة هن عدد من تم تعيينهن بحكومات مصر منذ العام 1962 حتى الآن، والسؤال لماذا منذ العام 1962؟ والإجابة لأنه في هذا العام تم تعيين سيدة كأول وزيرة في مصر، وهي السيدة حكمت أبو زيد التي اختارها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وزيرة للشؤون الاجتماعية في 25 سبتمبر 1962، واستمرت فيها حتى عام 1965، من أهم مشروعاتها مشروع الأسر المنتجة، ويرجع لها الفضل في إقامة مشروع الرائدات الريفيات، كما عملت لصالح مشروع تهجير النوبة، ووضعت قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، ونظمت جمع الزكاة.

وفي العام 1974 وخلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تولت أستاذة القانون عائشة راتب منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتأمينات حتى العام 1978، وخلفها في المنصب سيدة أخرى هي الدكتورة أمال عثمان التي ظلت في المنصب حتى العام 1997 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تولت أكثر من سيدة منصب الوزيرة، وهن الدكتورة فينيس كمال جودة منصب وزير الدولة للبحث العلمي في الفترة من 1993 حتى العام 1998، وفي عام 1996 تولت الدكتورة نوال عبدالمنعم التطاوي منصب وزير الاقتصاد والتعاون الدولي حتى عام 1997، وهو العام نفسه الذي تولت فيه ميرفت التلاوي منصب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، وفي العام 2001 تولت الدكتورة فايزة أبو النجا منصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وبقيت في منصبها بعد ثورة 25 يناير خلال وزارتي عصام شرف وكمال الجنزوري، ثم عينت مؤخرا مستشارا للرئيس السيسي للأمن القومي.

وخلال عهد مبارك أيضا تولت نادية مكرم عبيد منصب وزير الدولة لشؤون البيئة، وتولت أمينة حمزة محمود الجندي منصب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، وتولت عائشة عبد الهادي منصب وزير القوى العاملة والهجرة، وتولت مشيرة خطاب وزارة الدولة للأسرة والسكان، وتولت سميحة فوزي إبراهيم منصب وزير التجارة والصناعة، وجورجيت قليني كيلاني منصب وزيرة الهجرة.

عقب ثورة يناير تولت نجوى خليل منصب وزيرة التأمينات، ونادية زخاري منصب وزيرة الدولة للبحث العلمي، وليلى اسكندر منصب وزيرة البيئة ثم التطوير الحضاري، كما تولت درية شرف الدين وزارة الإعلام، ومها الرباط وزارة الصحة.

في عهد الرئيس السيسي تولت غادة والي منصب وزير التضامن الاجتماعي، ونجلاء الأهواني منصب وزير التعاون الدولي، وناهد عشري للعمل، وهالة يوسف لوزارة السكان، وسحر نصر للتعاون الدولي، ونبيلة مكرم للهجرة، وهالة السعيد للتخطيط، وداليا خورشيد للاستثمار، وايناس عبد الدايم للثقافة، ورانيا المشاط للسياحة .