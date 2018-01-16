كيف حصل 1200 طالب بكلية الطب على صفر في مصر؟

كشف الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة في #مصر، تفاصيل حصول طلاب السنة السادسة بكلية الطب وعددهم 1200 طالب على صفر في مادة الجراحة.

وبرر لـ"العربية.نت" ما حدث قائلا، إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة للتحقيق في الواقعة أوصت بحصول الطلاب على صفر في امتحان مادة الجراحة، وقدمت التوصية لمجلس الجامعة لاعتمادها، "ومازلنا في انتظار اجتماع مجلس الجامعة الذي قد يوافق على القرار أو يرفضه"، موضحا أن الامتحان الذي احتج عليه الطلاب تبلغ درجاته 130 درجة من أصل 900 درجة، ومازال باقيا لهم 770 درجة أخرى في امتحانات أخرى بنفس المادة يمكنهم لو حصلوا عليها تحقيق النجاح.

وأضاف أنه في مادة الجراحة يقوم الطلاب بأداء الامتحان لمدة 5 أيام، منهم 3 أيام امتحان تحريريا، ويومان عمليا، موضحا أن الطلاب قاموا بأداء امتحانين تحريريا فقط، واعترضوا على امتحان اليوم الثالث لصعوبته، ثم قاموا بالخروج من لجنة الامتحان بعد نصف ساعة فقط من الوقت للاحتجاج.

وأكد عميد الكلية اتخاذ إدارة الجامعة إجراءات لبيان أسباب الأزمة، وقدمت ورقة الامتحان لثلاث جامعات أخرى هي القاهرة وعين شمس والإسكندرية مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان من عدمه.

وقال إن لجنة تقصي الحقائق أوصت بحصول الطلاب على درجة صفر، ورفعت توصيتها لإدارة الجامعة لاعتماده، مشيرا إلى أن القرار النهائي من اختصاص وصلاحية مجلس إدارة الجامعة فقط.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد انتهت إلى توصية بحصول 1200 طالب بالسنة السادسة في الكلية على درجة صفر في مادة الجراحة، بعد رفض الطلاب الإجابة عن أسئلة الامتحان بحجة صعوبتها، وخروجهم من لجان الامتحان في نوفمبر الماضي وتجمهرهم بالكلية مطالبين بإعادته.

وقالت اللجنة في تقريرها، إنها أرسلت الامتحان إلى ثلاث جامعات أخرى، إضافة إلى خبراء من جامعة المنصورة لبحث وتقييم الأسئلة، وبيان صعوبتها من عدمه، وانتهت إلى أن الامتحان يتوافق من حيث الشكل والمضمون مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها مبررا للخروج من الامتحان بهذه الصورة غير المقبولة، حسب وصف تقرير اللجنة.