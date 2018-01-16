مصر.. القبض على 3 إرهابيين في وسط سيناء

أعلن المتحدث العسكري المصري، الثلاثاء، ضبط 3 تكفيريين وتدمير عدد من الأوكار في سيناء.

وقال العقيد تامر رفاعي، المتحدث العسكري المصري في بيان، إن جهود القوات أسفرت عن ضبط عناصر خطيرة وتدمير أوكار ومزارع مخدرات وقطع غيار دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأضاف أنه تم ضبط 3 تكفيريين أثناء مراقبتهم تحركات القوات، فضلا عن اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت مُعدّة لاستهداف القوات بوسط سيناء.

وأفاد بتدمير 6 مزارع لنبات البانجو المخدر، ومخزن به طن من البانجو، فضلا عن ضبط عربتين "ربع نقل" داخلهما كمية كبيرة من المخدر.

وأكد المتحدث العسكري أن قوات الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء.