مصر: ندعم الإمارات في الرد على اعتراض قطر لطائراتها

أكدت مصر دعمها للإمارات في الرد على اعتراض قطر لطائراتها المدنية.

وقال شريف فتحي وزير الطيران المدني المصري إن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة تصرف غير مبرر، ويعتبر خطراً شديداً على أمن وسلامة الملاحة الجوية، ويمثل خرقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية، بل القيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر.

وأوضح فتحي في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية والتلفزيون المصري، أن الإمارات لها الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية ومصر ستدعمها في ذلك.

وكانت سلطة الطيران المدني الإماراتية قد أعلنت اعتراض طائرات مقاتلة قطرية لطائرتين مدنيتين أثناء الهبوط في البحرين بشكل يمثل خرقا للاتفاقيات الدولية.