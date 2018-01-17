مصر.. المحامي خالد علي يؤكد عزمه الترشح للرئاسة

أكد #خالد_علي، المرشح الرئاسي المحتمل في #مصر، الأربعاء، أنه مستمر في حملته للفوز بأرفع منصب في البلاد.

وجاء الإعلان بعد تكهنات بأن المرشح المحتمل سوف يتراجع جراء ضغوط من السلطات.

وقال علي، وهو محام حقوقي بارز، إن حملته لا تزال تجمع التوقيعات الضرورية لخوض #الانتخابات المقبلة. ووصف ترشحه بـ "المعركة".

وأدين المحامي وحكم عليه بالسجن 3 أشهر في سبتمبر/أيلول بسبب إشارة فاضحة في يناير/ كانون ثاني الماضي.

وطعن على الحكم، لكن إذا تم تأييد الحكم فمن الممكن ألا يكون مؤهلا لخوض الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر خلال 3 أيام في مارس/آذار. ومن المقرر أن يخوض الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الانتخابات للفوز بولاية ثانية، ولكنه لم يعلن ترشحه رسميا بعد.