بالصور.. مقتل إرهابي والقبض على 22 آخرين بسيناء

أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، الأربعاء، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية تمكنت من القضاء على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بحوزته بندقية آلية وأجهزة اتصال، واكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية.

وأضاف بيان المتحدث العسكري أنه تم القبض على 22 شخصا مشتبها بهم في دعمهم العناصر التكفيرية.

وتابع البيان "اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة".

وأفاد بتدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وفي إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء، أكد بيان المتحدث العسكري المصري، ضبط عربة تحتوي على قطع غيار دراجات نارية كانت في طريقها إلى العناصر التكفيرية بشمال سيناء، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بكميات من نبات الحشيش المخدر ونبات البانجو.

هذا وتواصل قوات الجيش الثاني الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بشمال سيناء.