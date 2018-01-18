شاهد طفلتين مصريتين تمتهنان صيد السمك لسد رمق أسرتهما

في قرية نجع حمودة بمحافظة #سوهاج التي تبعد نحو 600 كيلومتر من العاصمة #القاهرة تعمل #الطفلتان الشقيقتان ياسيمن ومنة في مهنة #صيد_الأسماك وبيعها للإنفاق على أسرتهما.

الطفلتان البالغتان من العمر (11 سنة و10سنوات) تستقلان فجر كل يوم مركبا صغيرا تجوبان فيه النيل، وتصطادان الأسماك وتقومان ببيعها مقابل جنيهات قليلة تنفقان منها على أسرتهما كبيرة العدد.

عقب انتهاء عملية الصيد ترتدي الطفلتان ملابسهما وتتوجهان لمدرستهما لتواصلا تعليمهما وتتركان حصيلة صيدهما لوالدتهما لتقوم ببيعه وتشتري متطلبات الأسرة المكونة من الأب والأم و5 أبناء بينهم رضيع صغير لا يتجاوز عمره شهور.

وتقول ياسمين إن والدها علي السيد كان يعمل صيادا، وعندما مرض، لم يكن لدى الأسرة أي مورد رزق لسد رمقها، وقررت مع شقيقتها أن تقوم برحلة الصيد يوميا قبل الذهاب للمدرسة وبعد الانتهاء من العمل تقومان بالمذاكرة.

ويقول عز توفيق وهو إعلامي مصري رافق الطفلتين في رحلة صيدهما لـ"العربية نت" أن الطفلتين كانتا تشعران بسعادة كبيرة لمساعدة والدهما في الإنفاق على المنزل، وتحملهما المسؤولية في هذه السن الصغيرة، مضيفا أنه رغم قسوة العمل في صيد الأسماك إلا أن الطفلتين فرحتان، وليست لهما سوى أمنية بسيطة هي توصيل الكهرباء والمياه لمنزلهما بالقرية.

وأكدت والدة الطفلتين وتدعى بدرية عبده (30 سنة) أن عمل طفلتيها في صيد الأسماك وفر لها نفقات المنزل وذلك بعد إصابة الزوج بمرض وعدم قدرته على العمل، معربة عن سعادتها وفخرها بطفلتيها وبعملهما وكفاحهما.